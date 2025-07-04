Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:10, 4 июля 2025Силовые структуры

Следователи завели дело о халатности чиновников после массовых жалоб жителей села на цыган

СК РФ возбудил дело о халатности после жалоб жителей села Подлесное на цыган
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Следователи завели уголовное дело о халатности чиновников после массовых жалоб жителей села Подлесное Саратовской области на проживающий там цыганский табор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Накануне не менее двухсот человек вышли на протест с требованием прогнать цыган из населенного пункта. Россияне устроили стихийный сход после смертельной аварии с участием представителя табора и 15-летнего подростка.

По информации СК, местные жители опасаются, что виновник избежит наказания. «Отмечается бездействие уполномоченных органов по пресечению противоправных действий указанных лиц», — заявили в ведомстве.

ДТП произошло утром во вторник, 1 июля. Как установила региональная Госавтоинспекция, юноша на мопеде столкнулся с Lada Vesta под управлением 36-летнего водителя. Спасти подростка не удалось. Мужчину, находившегося за рулем автомобиля, задержали. Он оказался из местного табора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен. За роли в «Бешеных псах» и «Убить Билла» его любил весь мир

    Перешедшим на сторону России бойцам ВСУ передали трофейное оружие НАТО

    Дочь Анджелины Джоли прогулялась по улице в коротких шортах

    Трамп оценил возможность участия в переговорах с Ираном

    На Украине объявлена воздушная тревога

    Стало известно о предстоящем телефонном разговоре Трампа с Зеленским

    Трамп высказался о военной помощи Украине

    Авария на линии электропередач оставила без света несколько районов Абхазии

    В России предложили сократить рабочий день в пятницу на один час

    В Китае указали на сигнал США Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости