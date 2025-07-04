Следователи завели дело о халатности чиновников после массовых жалоб жителей села на цыган

СК РФ возбудил дело о халатности после жалоб жителей села Подлесное на цыган

Следователи завели уголовное дело о халатности чиновников после массовых жалоб жителей села Подлесное Саратовской области на проживающий там цыганский табор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Накануне не менее двухсот человек вышли на протест с требованием прогнать цыган из населенного пункта. Россияне устроили стихийный сход после смертельной аварии с участием представителя табора и 15-летнего подростка.

По информации СК, местные жители опасаются, что виновник избежит наказания. «Отмечается бездействие уполномоченных органов по пресечению противоправных действий указанных лиц», — заявили в ведомстве.

ДТП произошло утром во вторник, 1 июля. Как установила региональная Госавтоинспекция, юноша на мопеде столкнулся с Lada Vesta под управлением 36-летнего водителя. Спасти подростка не удалось. Мужчину, находившегося за рулем автомобиля, задержали. Он оказался из местного табора.