«Я убежден, что это секта». Масоны прорвались в соцсети, чтобы рассказать правду о тайной организации. О чем они говорят?

«Лента.ру»: Английские масоны заявили о себе всему TikTok

В начале 2025 года в соцсети внезапно ворвались масоны: члены тайного общества, чья деятельность столетиями была загадкой, вдруг решили рассказать о себе всему миру. В роликах, которые набирают миллионы просмотров, масоны из Великобритании показывают свои собрания, объясняют значения символов и ритуалов и рассказывают о том, чем они вообще занимаются. О том, как члены окруженного множеством мифов общества решили приоткрыть завесу тайны и что они рассказали непосвященным, — в материале «Ленты.ру».

«Не может быть, что эти парни контролируют мировую экономику»

«Я масон. Конечно, я отделываюсь штрафами за превышение скорости, потому что начальник полиции в моей ложе», «Я масон. Конечно, я занудный белый парень, который не может завести других друзей», «Я масон. Конечно, я член Консервативной партии Великобритании», — острили пользователи сети в комментариях к ролику, в котором член тайной организации и сам иронизировал над стереотипами.

«Я масон. Конечно, я везде ношу с собой портфель с моими регалиями», — шутил он

В том же видео другой масон заявил, что намекает на принадлежность к тайному обществу в каждом разговоре, а третий поиронизировал над тем, что членам тайного общества нужно выполнять множество ритуалов.

Затем масоны-тиктокеры сообщили, что многих людей интересует, как выглядит тайное рукопожатие в организации. Правда, вместо того чтобы его показать, они начали дразнить друг друга.

Кадр: @londonmasons / TikTok

В комментариях под роликом моментально вспомнили конспирологическую теорию о том, что масоны тайно управляют миром. «Не может быть, что эти парни контролируют мировую экономику», — высказался один из пользователей

«Как распознать масона?»

Самым популярным на странице масонов в TikTok стал ролик, в котором пользователей приглашали вступить в тайную организацию. «Вам интересно, кто такие масоны? И мне тоже. Мои мать и отец были масонами 28 лет. Я горжусь тем, что иду по их стопам. Масонство открыто для всех, и к нему легко присоединиться. Мы с нетерпением ждем встречи с вами», — прорекламировал он тайное общество, но не привел никаких других подробностей.

«Мне нравится тот момент на видео, где объясняют, кто такой масон!» — поиронизировал под роликом один из пользователей

Видео набрало четыре миллиона просмотров и тысячи комментариев. Аккаунт завалили вопросами о том, кто такие масоны и чем они занимаются. «Что такое масонство вообще?» — спросил один из участников обсуждения. «Это братство, которому сотни лет. Оно объединяет людей разных вероисповеданий, национальностей и происхождения», — снова туманно ответили представители движения.

В комментариях к ролику поинтересовались, какие преимущества получает человек, если становится масоном. «Их два. Во-первых, речь идет о развитии вашей личности. Во-вторых, речь идет о том, чтобы оказывать положительное влияние на общество. Вот и все», — расплывчато ответили ему

Чуть меньше просмотров — 3,4 миллиона — у видео под названием «Как распознать масона?» В нем член организации показал медальон и книгу с символикой масонов — циркулем и наугольником, знаки отличия масонов, черный портфель, а также белые перчатки, выпущенные в честь 300-летия Объединенной великой ложи Англии.

«Мой отец масон, но он никогда не показывал нам, что было в его портфеле (...). Он всегда отвечал, что [ложа масонов] была благотворительной организацией», «Я знакома с несколькими масонами. Они приносят много пользы обществу. Они порядочные люди», «Я не масон, но у меня много друзей, которые являются масонами, и все, что я могу сказать, — это то, что они очень хорошие люди», — поделились своими историями под видео пользователи.

«Хочу стать частью этого братства»

В других TikTok-видео масоны рассказывают о значении их символов. Например, в одном из них рассказывается, что белые перчатки, которые носят члены организации, символизируют чистоту и невинность. Кроме того, из видео следует, что этот аксессуар указывает на равенство всех масонов, потому что они обязаны появляться в белых перчатках на всех собраниях и церемониях вне зависимости от своего ранга или должности.

Другой ролик объясняет, почему масоны ходят в запонах (фартуках). Этот предмет одежды, как и белые перчатки, означает, что помыслы его владельца чисты, а также то, что он находится на пути нравственного самосовершенствования.

А пылающая звезда, которую часто можно увидеть на стенах их храмов, воплощает идею стремления к высшим идеалам и добродетелям

Рукопожатие масонов, которое является одним из самых загадочных ритуалов, стало темой еще одного видео. Как следует из ролика, этот жест приветствия символизирует доверие, единство и ценность братства. Однако то, как именно происходит рукопожатие, держится в секрете. «Ни один масон не скажет вам, какое оно (рукопожатие — прим. «Ленты.ру»), потому что мы обещали этого не делать», — подчеркнули представители тайного общества.

Еще один ролик представляет собой кадры, сделанные во время собрания масонов. В ролике члены движения в официальных костюмах отметили заслуги видных масонов, а затем пожертвовали три миллиона фунтов стерлингов (примерно 323 миллиона рублей) на благотворительность.

Комментарии под этим видео были преимущественно восторженными. «Я очень хочу присоединиться», «Такие прекрасные люди», «Я хочу стать частью этого братства», «Замечательные люди, которые делают много для благотворительности», — восхищались в сети.

«Я убежден, что это секта»

В то же время в сети есть много историй о другой стороне тайного братства. «Мой муж был масоном. Когда его не стало, от них не было никаких вестей. Вот вам и их большая семья!» — пожаловалась одна пользовательница TikTok. «То же самое случилось с моим дедом. Они провели церемонию на похоронах — и все», — ответил ей другой комментатор. «Братство. Какая ирония! Мой отец был масоном в течение 50 лет. Сейчас он в больнице, и ему никто не помогает!» — возмутилась еще одна участница обсуждения.

Мой отец занимает высокое положение в масонской ложе. Он там уже более 30 лет. Я не понимаю этого. Звучит так скучно. Это похоже на бойскаутов. Но ему это нравится пользователь TikTok под ником Bood FM

А некоторые люди прямо называют организацию сектой. «Нет, я не готов стать членом секты», — написал один пользователь под видео с приглашением вступить в организацию. «Рядом с моим домом есть зал масонов, и все они собираются там и закрывают двери и опускают жалюзи. Я убежден, что это секта», — отметил другой.

Помимо этого, комментаторы обратили внимание, что большинство участников движения — это обеспеченные люди. «Мне всегда было интересно масонство, но кажется, что это мне не по карману», «На самом деле это просто братство для богатых людей, которые собираются вместе и становятся богаче», — высказались пользователи.

Часть комментаторов сочла абсурдной идею, что организация, которая много лет тщательно скрывала свои секреты от общества, решила заявить о себе в TikTok. «Разве масоны не тайное общество?» — задался вопросом один их них. «Они завели аккаунт в TikTok, потому что больше никто к ним не приходит», — поделился мыслями другой.

«Способ показать человеческое лицо масонства»

Движение масонов зародилось в XVII веке. Согласно наиболее распространенной версии, все началось с объединений каменщиков. В отличие от других рабочих, у них была своя иерархия, тайные ритуалы посвящения и уставы. Со временем движение стало привлекать политиков, ученых, писателей, художников и других людей.

Утверждается, что масонами были многие известные личности, в том числе поэт Александр Пушкин, композитор Вольфганг Амадей Моцарт, историк и писатель Николай Карамзин, полководец Михаил Кутузов, бывшие президенты США Джордж Вашингтон, Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн.

Кадр: @londonmasons / TikTok

Вокруг тайного общества всегда существовало много слухов. Сторонники теорий заговора говорят, что масоны секретно управляют миром и поклоняются дьяволу. В любом происшествии в сети предпочитают обвинять масонов, например, их считают причастными к крушению лайнера «Титаник», убийству 35-го президента США Джона Кеннеди и пандемии коронавируса

Сегодня организация насчитывает шесть миллионов участников по всему миру. Самой крупной является масонская ложа Англии — в нее входят 170 тысяч человек.

Сами члены организации утверждают, что одна из главных целей движения сегодня — помощь благотворительным организациям. Как уверяет лидер лондонских масонов Уоррен Дьюк, аккаунты в TikTok и Instagram они завели, чтобы привлечь внимание к этой работе, а еще заинтересовать новых участников.

