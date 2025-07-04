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00:14, 4 июля 2025Спорт

Фетисов отреагировал на погашение Исинбаевой задолженности перед ФНС

Фетисов о погашении Исинбаевой задолженности перед ФНС: Ее не примут обратно
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на погашение двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Хорошо, что заплатила, но не уверен, что ее примут обратно», — заявил Фетисов. По его мнению, Исинбаева бросила Россию.

Ранее стало известно, что Исинбаева погасила задолженность перед ФНС. Спортсменка заплатила 1,5 миллиона рублей. После этого счета Исинбаевой, заблокированные за неуплату налогов, были разморожены. Все исполнительные производства в отношении экс-спортсменки были закрыты.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине.

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