NetEase: Отказ США от помощи Украине говорит о перемене стратегии

Ограничение поставок американского оружия Киеву сигнализирует об изменении подхода США к конфликту Украины с Россией. Об этом написало китайское издание NetEase.

По мнению журналистов, Украина может говорить о сигнале, который означает перемену стратегии.« Очевидно, что в глазах высокопоставленных украинских чиновников этот шаг США демонстрирует не просто равнодушие, — он равносилен удару в спину», — отмечается в публикации.

В материале подчеркивается, что сейчас Украина является страной, которая испытывает дипломатическую изоляцию и военные проблемы. Кроме того, у граждан страны наблюдается смятение.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. В их числе десятки ракет для систем ПВО Patriot.