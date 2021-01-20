Раскрыты сроки появления PlayStation 5 в России

Новые экземпляры приставки PlayStation 5 появятся в России не раньше февраля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Sony.

Согласно раскрытой информации, новая партия PS5 появится на российском рынке в начале февраля. В этой связи Sony решила закрыть предзаказ на консоли и вплотную заняться уже принятыми заявками. В компании объяснили, что часть заявок на приставку поступила без оплаты. «Тем, кто уже оформил заявку без оплаты, мы в порядке очереди начнем отправлять письма с предложением внести оплату», — уточнили представители компании.

Также в заявлении Sony говорится, что число ожидающих консоли превышает их количество, причем на разные версии PlayStation 5 существуют разные очереди. Компания попросила тех, кто еще не получил свое письмо с предложением об оплате, дождаться очереди. «Никто не останется без желанной PS5», — подчеркнули представители Sony в России.

В начале года Sony призналась, что запуск консолей нового поколения стал крупнейшим за все время. При этом компания не стала раскрывать статистику продаж. В конце 2020 года PS5 на фоне дефицита исчезли с сайтов некоторых российских магазинов.