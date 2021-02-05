Sony назвала причины дефицита PlayStation 5

Дефицит приставок нового поколения был спровоцирован нехваткой компонентов для производства консоли. Об этом сообщает издание ArsTechnica со ссылкой на топ-менеджеров Sony.

Финансовый директор японской компании Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) подтвердил дефицит на рынке консолей во время брифинга, посвященного итогам очередного квартала Sony. «Нам сложно увеличить производство PS5 из-за нехватки полупроводников и других компонентов», — заявил он. Топ-менеджер компании подчеркнул, что Sony не удалось удовлетворить растущие потребности рынка, но в корпорации будут делать все возможное, чтобы достичь данной цели.

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Тотоки также отметил, что прибыль подразделения PlayStation от продажи игр и цифровых услуг во время новогодних праздников выросла на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Топ-менеджер отметил, что 87 процентов владельцев PlayStation 5 подписаны на PlayStation Plus, что делает этот сервис важным фактором прибыли в будущем.

Представители Sony спрогнозировали лучшие результаты финансового года в истории игрового подразделения. За последний квартал компания организовала поставки около 4,5 миллиона единиц PlayStation 5, общая выручка за прошлый год составила 22,7 миллиарда долларов.

Ранее руководитель AMD Лиза Су (Lisa Su), чья компания занимается поставками процессоров для консолей нового поколения, признала дефицит на рынке. По ее словам, во второй половине 2021 года приставки от Sony и Microsoft должны появиться в свободной продаже, так как AMD намерена нарастить производственные мощности.