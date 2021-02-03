Раскрыты продажи PlayStation 5

Sony поставила на рынок 4,5 миллиона консолей нового поколения за третий квартал финансового года. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте компании.

Согласно раскрытой статистике, за последний квартал Sony организовала поставки около 4,5 миллионов единиц PlayStation 5. Это незначительно больше, чем добилась PlayStation 4 в тот же период на старте продаж. В свою очередь, поставки консоли прошлого поколения составили 1,4 миллиона единиц. В сумме за 2020 год Sony реализовала 115,1 миллионов штук PS4. В отчете говорится, что PS5 и аксессуары продаются в убыток: «Цены на оборудование PS5 были ниже, чем затраты на производство».

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Общая выручка подразделения PlayStation за минувший год составила 22,7 миллиарда долларов. Тем самым Sony поставила как собственный рекорд сегмента, так и рекорд индустрии. Операционная прибыль игрового сегмента увеличилась вдвое и составила 767 миллионов долларов. Продажи игр и дополнений достигли 103,7 миллиона копий, за год внутренние студии Sony реализовали 18,4 миллионов копий тайтлов.

Sony уточнила, что количество подписчиков PS Plus выросло до 47,4 миллиона пользователей — при этом в сентябре их было 45,9 миллионов. Представители компании отметили, что геймеры чаще приобретали цифровые копии игр — их доля составила 53 процента.

Согласно прогнозам корпорации, к концу текущего финансового года — 31 марта 2021 года — игровой сегмент достигнет рекордной выручки среди всех платформодержателей в истории видеоигр.

В середине января глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) заявил, что запуск консолей нового поколения оказался крупнейшим за все время. «Наши студии помогли сделать запуск консоли крупнейшим в истории PlayStation», — подчеркнул Райан заслугу партнеров Sony.