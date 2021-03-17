В iPhone 12 нашли неисправимый недостаток

Корпус некоторых iPhone может выцвести со временем. Об этом сообщает профильное словенское издание Svetapple.

Обратившие внимание на проблему журналисты заявили, что корпус iPhone 12 в красном цвете может потерять оригинальный вид со временем. Оказавшийся в распоряжении авторов девайс несколько месяцев использовался в прозрачном силиконовом чехле. Спустя какое-то время владелец устройства обратил внимание, что боковые грани телефона заметно пожелтели. Оказалось, что на аналогичную проблему на форуме Apple и в соцсетях жалуются и другие пользователи iPhone.

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В большинстве случаев недостаток, который журналисты называют неисправимым, наблюдается у iPhone 12 красного цвета. Также найдено несколько жалоб на выцветание корпуса iPhone 11, iPhone XR и iPhone SE нового поколения. При этом на цветах, отличных от красного, выцветание менее заметно.

Авторы не смогли дать точного ответа, с чем может быть связан подобный дефект. Есть предположение, что потеря оригинального вида связана с воздействием ультрафиолета или контактом с силиконовым чехлом. Также журналисты предположили, что девайс может выцвести из-за трения о ладонь пользователя.

На момент написания заметки Apple не отреагировала на проблему. Специалисты считают, что если в дефективных устройствах имеет место брак, то компания сможет заменить девайсы на новые.

В середине марта журналисты заметили, что стоимость базового iPhone 12 заметно снизилась. На российском рынке появилась возможность приобрести смартфон с 64 гигабайтами встроенной памяти за 62 588 рублей. На старте продаж устройство оценивалось в 80 тысяч рублей.