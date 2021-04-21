Смартфоны без российских приложений признали «некачественными»

Российские потребители смогут вернуть смартфоны в магазин, если на них не окажется приложений из перечня правительства РФ. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В разъяснении ведомства говорится, что с 1 апреля ряд электронных устройств должны продаваться с предустановленными российскими приложениями. Если покупатель смартфонов и прочих технически сложных товаров обращает внимание, что на девайсе не установлено ПО из соответствующего перечня, то данный продукт расценивается как некачественный. «Потребитель вправе заявить требования о замене товара, устранении недостатков или возврате денежных средств за покупку», — объяснил представитель организации.

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Перечень технически сложных устройств утвержден постановлением правительства РФ от 18 декабря 2020 года №1867. В него входят смартфоны, планшетные компьютеры, компьютеры стационарные, ноутбуки, телевизоры с цифровым блоком управления. Новые правила распространяются на девайсы, выпущенные после 1 апреля. «На прилавки магазинов в ближайшее время будут поступать устройства с уже установленной российской программной начинкой», — отметили журналисты.

В сообщении ведомства также говорится, что список обязательных для установки программ сформирован на основе их рейтинга. Туда попали только те приложения, которыми воспользовались не менее 500 тысяч человек за прошедший год.

Ранее в Минцифре объяснили пользу закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения. По словам чиновников, предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны вступил в силу 1 апреля.