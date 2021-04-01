В Минцифры объяснили пользу от предустановки российских приложений

В Минцифры объяснили, какую пользу российским IT-компаниям принесет закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры, вступивший в силу 1 апреля. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель главы министерства Максим Паршин.

Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами, отметили в ведомстве.

По словам Паршина, несмотря на то, что у компаний-производителей было не так много времени, чтобы адаптировать свои бизнес-процессы под новое требование законодательства, начиная с 1 апреля на вновь произведенных устройствах будет появляться возможность использования наиболее популярных предустановленных российских программ.

При этом в Минцифры подчеркнули, что в список для обязательной предустановки вошли программы, которые уже выбрали российские пользователи. Перечень был составлен из продуктов, имеющих максимальное число уникальных пользователей.

В то же время Паршин отметил, что у пользователя должна быть возможность выбирать, какими программами пользоваться — отечественными, иностранными или всеми сразу. При этом все программы должны при желании пользователя легко удаляться. «Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет. И мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений», — добавил он.

1 апреля в России вступил в силу закон об обязательной предварительной установке отечественного программного обеспечения (ПО) на все продаваемые на территории страны смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизоры с функцией SmartTV и ноутбуки, произведенные с начала 2021 года.

Перечень российских приложений, которые будут рекомендованы для предустановки на гаджеты, правительство утвердило в январе. В их число вошли приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения, президент России Владимир Путин подписал в декабре 2019 года.