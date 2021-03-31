Путин прокомментировал обязательную предустановку российских приложений

Президент Владимир Путин заявил, что российским пользователям не обязательно использовать российское программное обеспечение (ПО), которое будет предварительно устанавливаться на все продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и планшеты. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания правительства с участием президента министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев раскрыл детали о ситуации с предустановкой отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты. Чиновник подчеркнул, что российские приложения либо должны стоять на гаджетах изначально, либо система должна предлагать пользователям установить их при активации устройства.

«Хочу еще добавить, что это не навязывается потребителю, они могут это и не использовать, так я понимаю», — заявил Путин.

Шадаев согласился с главой государства, отметив, что принятый закон призван обеспечить российским пользователям равный выбор между отечественным и зарубежным ПО.

В январе правительство утвердило перечень российских приложений, которые будут рекомендованы для предустановки на гаджеты. В их число вошли приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения, президент России подписал в декабре 2019 года.