Утвержден перечень российских приложений для предустановки на гаджеты

Правительство утвердило перечень российских приложений, которые будут рекомендованы для предустановки на гаджеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Минцифры, в их число вошли приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир». Рейтинг популярности программ был сформирован на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями.

В ноябре Роскомнадзор сформировал реестр аудиовизуальных сервисов (АВС), которые смогут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и Smart TV). В него включены следующие АВС: Okko, Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, «Амедиатека», Билайн ТВ, Кино1ТВ, «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, «Смотрим», «Триколор кино» и «ТВ онлайн».

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения. Отмечалось, что точный перечень устройств, к которому будут относиться требования, а также список самих программ, в дальнейшем установит правительство.