Роскомнадзор создал реестр аудиовизуальных сервисов

В России сформирован реестр аудиовизуальных сервисов (АВС). Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что список создан на базе поступивших от владельцев сервисов данных. В него включены АВС, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки.

Собственники АВС, включенные в реестр, в соответствии со вступающим с 2021 года в силу федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» смогут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и Smart TV).

В реестр включены следующие АВС: Okko, Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, «Амедиатека», Билайн ТВ, Кино1ТВ, «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, «Смотрим», «Триколор кино» и «ТВ онлайн».