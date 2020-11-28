Роскомнадзор попросил создать отечественный аналог YouTube

Роскомнадзор обратился к ведущим интернет-компаниям страны с просьбой создать и популяризировать отечественные видеохостинги. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Обращение Роскомнадзора связано с запретом YouTube на создание каналов российским агентством ANNA-News. «Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам ANNA-News», — говорится в письме.

В связи с этим ведомство призвало российские СМИ создать информационные каналы на отечественных аналогах YouTube. «Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — заключено в сообщении.

Ранее в ноябре в Госдуму внесли законопроект о санкциях против интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ. В документе предусматривается возможность не только блокировки, но и замедления трафика. Также идет речь о наложении административных штрафов за неисполнение требований Роскомнадзора.