Названы обязательные к установке на всех телевизорах россиян приложения

В правительстве назвали приложения, которые с 1 апреля 2021 года будут обязательны к установке на всех телевизорах россиян с функцией Smart TV. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры.

В перечень включили десять программ — в основном это российские телеканалы или онлайн-кинотеатры. Так, в число сервисов попали Wink, ivi, Первый канал, «Кинопоиск», Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим», НТВ и Start.

Отбор и утверждение проводил президиум правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента, который возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В министерстве уточнили, что на заседании президиума рассматривались предложения ведомства. Всего поступило 28 заявок, но в итоге только половина соответствовала всем требованиям и была допущена к рассмотрению.

Ранее сообщалось, что Минцифры России выбрало российские приложения, рекомендованные для предустановки на гаджеты. В список вошли программы от Mail.ru Group и «Яндекса», а также «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Согласно принятым законам, в России с 1 апреля 2021 года запрещается продавать смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки, а также телевизоры со Smart TV без предустановки российских приложений. Первоначально норму планировалось запустить с 1 января, но в результате введение требований отложили на три месяца.