Xiaomi и Huawei согласились ставить российские приложения

Xiaomi заявила, что согласна ставить российское ПО на свои смартфоны. Об этом RNS рассказали в пресс-службе компании. Позже на эти требования отреагировали в Huawei, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Представитель китайской компании заметил, что Xiaomi давно отработана практика предустановки приложений от локальных разработчиков. «В случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме», — говорится в заявлении производителя смартфонов.

«Мы работаем над этим и стремимся найти оптимальное решение для всех участников рынка», — заявил представитель Huawei. Он добавил, что компания рада сотрудничеству с российскими разработчиками ПО.

Ранее о готовности устанавливать отечественное ПО на свои смартфоны заявил представитель Samsung. «Мы готовы сотрудничать с локальными и глобальными партнерами, тем более что опыт такого сотрудничества у нас уже есть», — уточняется в сообщении корейской корпорации.

Предустановка отечественного ПО на продаваемые в России смартфоны станет обязательной с 1 июля 2020 года. 15 февраля Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники представила концепцию, согласно которой новый закон в первую очередь коснется смартфонов.

В декабре президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного отечественного софта. Отмечается, что нововведение решит вопрос с установкой дополнительных программ, позволит сократить количество злоупотреблений со стороны производителей гаджетов и повысит востребованность российских компаний на глобальном рынке.

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