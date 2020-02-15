Власти раскрыли подробности закона о предустановке российского софта

Российские власти раскрыли подробности закона об установке отечественного софта на продаваемые в стране гаджеты. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, согласно концепции, предложенной Ассоциацией торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, первыми под действие закона попадут смартфоны. На них российское ПО будет установлено с 1 июля текущего года.

На планшетах и носимых устройствах отечественные программы появятся с 1 июля 2021 года, на компьютерах — с 1 июля 2022-го, а на ТВ-приставках и телевизорах со Smart TV — с 1 июля 2023-го.

Как сообщалось ранее в январе, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определила, что закон будет реализован в несколько этапов, а ответственность за установку софта ляжет на производителей гаджетов.

2 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения. Нововведение должно позволить избежать необходимости установки и покупки дополнительных программ. Кроме того, по мнению авторов инициативы, это позволит сократить количество злоупотреблений со стороны иностранных компаний.

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