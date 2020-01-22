Определены правила предустановки российского софта на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определила правила предустановки отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны и другие гаджеты, продаваемые в России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник.

По данным издания, соответствующий закон будет реализован в несколько этапов. Ответственность за установку софта ляжет на производителей гаджетов, но они смогут передать эту функцию другому участнику цепи поставки.

Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов. С 2021 года устанавливать отечественный софт будут на планшеты, с 2022-го — на компьютеры, с 2023-го — на Smart ТВ и ТВ-приставки.

Конкретного перечня приложений, которые будут установлены на гаджеты, нет. Предполагается, что для смартфонов это: поиск, антивирус, навигатор, мессенджер, социальные сети, госуслуги, персональная платежная система МИР. В планшетах и Smart ТВ список дополнят аудиовизуальными сервисами и приложениями для трансляции 20 обязательных общедоступных каналов.

2 декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения. В ноябре документ был одобрен Госдумой. Нововведение должно позволить избежать необходимости установки и покупки дополнительных программ. Кроме того, по мнению авторов инициативы, это позволит сократить количество злоупотреблений со стороны иностранных компаний.

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