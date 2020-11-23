На все смартфоны россиян обязали устанавливать 16 отечественных приложений

Российские приложения обязали устанавливать на все продаваемые на территории страны смартфоны, а также планшеты, компьютеры и ноутбуки, произведенные с начала 2021 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

В список отечественного программного обеспечения (ПО) вошли поисковики, браузеры, социальные сети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища. Также в перечень вошли e-mail-сервисы, голосовые помощники, аудио- и видеосервисы, программы для госуслуг и антивирусы.

В постановлении указано, что подразумевается под отечественным приложением. Это предустановленная программа, правом на которую должны владеть Россия, субъект федерации, российское юридическое лицо или гражданин России.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения. Отмечалось, что точный перечень устройств, к которому будут относиться требования, а также список самих программ в дальнейшем установит правительство.

Утверждалось, что нововведение должно позволить избежать необходимости установки и покупки дополнительных программ. По мнению авторов инициативы, это также позволит сократить количество злоупотреблений со стороны иностранных компаний.