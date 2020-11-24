Предустановку отечественных приложений на все смартфоны россиян решили перенести

Минцифры предложило перенести обязательную предустановку отечественных приложений на все смартфоны россиян. Об этом рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Согласно новому документу, сроки предустановки планируется сдвинуть с 1 января на 1 апреля 2021 года. Чиновники надеются, что в ближайшее время законопроект будет принят, он уже внесен в Госдуму.

«Мы неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ритейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений. Нами была услышана общая озабоченность сроками, и в настоящий моменты мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников», — заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.

23 ноября на портале правовой информации опубликовали постановление правительства, обязывающее устанавливать российские приложения на все продаваемые на территории страны смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки, произведенные с начала 2021 года.

В список отечественного программного обеспечения (ПО) войдут поисковики, браузеры, социальные сети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища. Также в перечень вошли e-mail-сервисы, голосовые помощники, аудио- и видеосервисы, программы для госуслуг и антивирусы. Список намерены утверждать ежегодно с возможностью его актуализации.