Путин одобрил штрафы за продажу гаджетов без российских программ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения вводятся штрафы. Документ, одобренный президентом, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вносятся поправки в статью 14.8 КоАП («Нарушение иных прав потребителей»). Продажа гаджетов, на которые не установлены программы, разработанные в России или странах Евразийского экономического союза, повлечет за собой штраф.

Для должностных лиц его размер составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей. Отмечается, что закон был принят Госдумой 16 марта и одобрен Советом Федерации 17 марта.

В январе правительство утвердило перечень российских приложений, которые будут рекомендованы для предустановки на гаджеты. В их число вошли приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения, президент России подписал в декабре 2019 года.