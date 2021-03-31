Samsung объяснила установку неудаляемых российских приложений на гаджеты

Компания Samsung начала устанавливать на свои гаджеты неудаляемые российские приложения из-за опасений быть обвиненной в несоблюдении законодательства РФ. Об этом в пресс-службе компании сообщили газете «Коммерсантъ».

Там назвали «уникальными для российского рынка» требования вступившего в силу закона, по которому на продаваемых в России гаджетах должны быть установлены программы местных разработчиков. «В процессе подготовки к его исполнению мы пришли к выводу, что предустановка некоторых приложений в режиме "удаляемых" с высокой степенью вероятности может быть расценена как нарушение законодательства», — объяснили в пресс-службе Samsung.

В компании также отметили, что по закону именно производитель несет ответственность и обязан предоставить недискриминационные условия использования приложений.

Ранее пользователи смартфонов Samsung из России пожаловались на появление на гаджетах приложений от «Яндекса», которые нельзя удалить. В частности, пользователи рассказали о сервисах «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты». Разославшая приложения Samsung ссылалась на требования российского законодательства, по которому на продаваемых в стране гаджетах должны быть установлены программы местных разработчиков. Представитель компании уточнил, что большинство приложений можно легко удалить с телефона. У тех программ, в которых возможность удаления не предусмотрена, можно убрать иконку с экрана устройства.

Закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны и другие устройства начнет действовать с 1 апреля. Ранее один из лидеров российского рынка смартфонов — Apple — согласился предустанавливать на свои телефоны ПО из России. Потребители смогут выбрать нужные им приложения при активации iPhone.