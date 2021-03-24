Apple выплатит штраф Samsung

Apple выплатит Samsung штраф за нарушение договора о поставках OLED-панелей. Об этом сообщает корейское издание The Korea Herald.

Анонимные отраслевые обозреватели в разговоре с изданием заявили, что Apple заплатит Samsung Display штраф из-за невыкупа поставленных OLED-панелей для смартфонов. Согласно договору между компаниями, американский IT-гигант обязуется приобрести определенное минимальное количество OLED-экранов. В случае неудовлетворения данного требования заказчик обязуется выплатить исполнителю неустойку.

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Apple отказалась покупать необходимое количество компонентов из-за снижения темпов производства iPhone 12 mini. Как ранее сообщали инсайдеры, компания Тима Кука разочарована низкими продажами самой доступной флагманской модели 2020 года и собирается снять устройство с производства.

Проблемы также связаны с тем, что поставленные Samsung OLED-панели имеют диагональ 5,4 дюймов и не могут использоваться в других устройствах, кроме 12 mini. В том числе, из-за нарушения Apple своих обязательств поставки OLED-панелей от Samsung Display за месяц снизились на девять процентов.

«Неизвестно, заплатит ли Apple штраф Samsung Display, но, учитывая историю контрактов и плохие продажи iPhone 12 mini, это вполне вероятно», — заявил журналистам анонимный источник. Размер компенсации не уточняется.

Это не первый случай, когда Apple оказывается вынужденной выплачивать неустойку своим партнерам. В июле стало известно, что американская компания выплатила Samsung Display штраф в размере 900 миллионов долларов. До этого Apple штрафовали на 683 миллиона долларов — деньги ушли в пользу той же Samsung.