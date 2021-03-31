«Яндекс» призвал Samsung оставить возможность удалять их приложения

Компания «Яндекс» обратилась к корпорации Samsung и другим вендорам с призывом не устанавливать их приложения на смартфонах без возможности удаления. Об этом написал управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян на странице в Facebook.

«Мы никогда не просим никого из наших партнеров — будь то производители телефонов, или планшетов, или телевизоров — делать наши приложения неудаляемыми. Мы против этого, потому что так делать плохо для пользователей», — подчеркнул он.

По словам Худавердяна, «Яндекс» не подписывал соглашений о подобных действиях с производителями смартфонов. «Чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается — да, так делать нельзя», — заметил руководитель группы компаний.

Он добавил, что уже сделано обращение к Samsung и другим вендорам с просьбой не устанавливать приложения «Яндекса» без возможности удаления. Позже Худавердян сообщил, что Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu, Prestigio уже ответили и подтвердили, что не будут делать неудаляемыми программы от «Яндекса».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, как после обновления системы смартфоны Samsung начали устанавливать российским пользователям приложения «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты» без возможности удаления. Корейская компания уведомляла, что исполняет требование российского законодательства об обязательной предустановке отечественных приложений.