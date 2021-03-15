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На смартфоны россиян решили предустанавливать отечественный поисковик

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Минцифры решило подготовить постановление, которым хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать отечественный поисковик по умолчанию сразу в браузеры россиян. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Таким образом ведомство хочет расширить действие закона об обязательной предустановке отечественных программ. Решение о том, какой именно российский поисковик будут устанавливать, примет правительство страны. Постановление кабмина планируется оформить к апрелю этого года. Инициатива касается не только смартфонов, но и планшетов.

В пресс-службе Минцифры сообщили, что с 1 июля российским пользователям будет обеспечена «возможность использования российской поисковой системы по умолчанию». Источник рассказал, что российские власти таким образом хотят выравнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками. По его словам, в первую очередь речь идет о поддержке «Яндекса».

Если российские власти обяжут по умолчанию устанавливать поисковик «Яндекса», то доходы Google от этого сегмента снизятся, считает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. В «Яндексе» сообщили, что не видели окончательную версию постановления и пока не знают, как будет технически реализована такая установка поисковика.

Ранее было опубликовано постановление правительства, обязывающее устанавливать российские приложения на все продаваемые на территории страны смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки, произведенные с начала 2021 года. Меры вступают в силу с 1 апреля 2021 года. На устройства потребуется устанавливать 16 классов программ. Среди них приложения от Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», а также «Госуслуг» и платежной системы «Мир».

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