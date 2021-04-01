Закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны вступил в силу

В России 1 апреля вступил в силу закон об обязательной предварительной установке отечественного программного обеспечения (ПО) на все продаваемые на территории страны смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизоры с функцией SmartTV и ноутбуки, произведенные с начала 2021 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Продажа гаджетов, на которые не установлены программы, разработанные в России или странах Евразийского экономического союза, повлечет за собой штраф. Должностные лица должны будут выплатить от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма штрафа составит от 50 до 200 тысяч рублей.

31 марта президент Владимир Путин заявил, что российским пользователям не обязательно использовать российское ПО, которое будет предварительно устанавливаться на все продаваемые в стране гаджеты. Он отметил, что отечественные приложения не должны навязываться потребителям.

В январе правительство утвердило перечень российских приложений, которые будут рекомендованы для предустановки на гаджеты. В их число вошли приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения, президент России подписал в декабре 2019 года.