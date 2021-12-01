В России на смартфонах массово установят приложения для чтения книг

Приложения для чтения и прослушивания книг поставят на гаджеты в России

В России расширили перечень программ для предустановки на продаваемых в стране гаджетах, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.

Постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. «В список включены приложения для чтения, прослушивания электронных и аудиокниг», — отметили в пресс-службе кабинета министров. Ожидается, что изменения начнут действовать с 1 марта 2022 года. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций должно отобрать бесплатные программы, которые с 1 января 2023 года будут массово предустановлены на устройствах.

Как отметили в правительстве, решение о предустановке подобных программ на смартфонах было принято с целью создания равных конкурентных условий для российских разработчиков и западных игроков. Владельцы гаджетов смогут сделать выбор программ самостоятельно: поставить нужные приложения и стереть установленные в случае ненадобности.

В апреле 2021 года в России вступил закон, регулирующий предустановку программ на продаваемых в стране смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV.