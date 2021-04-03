«Яндекс» и Mail.ru оправдались за передачу данных за границу

Передача российскими коммерческими приложениями, обязательными к установке с 1 апреля 2021 года, информации за границу не угрожает личным данным российских пользователей. Таким образом исследование АНО «Информационная культура» прокомментировали в «Яндекс» и Mail.ru. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что во всех приложениях, за исключением платежной системы «Мир», есть иностранные трекеры, которые собирают сведения о пользователях. Данные могут попадать в Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook.

Компании оправдались тем, что вся идущая через трекеры информация обезличена, к конкретным людям она не привязана. Глава корпоративных коммуникаций Mail.ru Group Сергей Лучин подчеркнул, что эти инструменты прошли строгий аудит внутренней безопасности, а пользуются ими разработчики во всем мире. Представитель компании также напомнил, что сами мобильные операционные системы собирают гораздо больше технической информации, нежели трекеры.

Директор по данным «Яндекса» Иван Черевко также подчеркнул, что трекеры не имеют доступа к пользовательским данным или их поведению. Использование внешних технических инструментов он объяснил необходимостью выявлять критические ошибки и сбои внутри сервиса.

В Минцифры заняли позицию разработчиков, заметив, что передаваемые данные необходимы для таргетирования рекламы. Ведомство напомнило, что ими и сейчас пользуются миллионы россиян, а при установке приложений им предлагалось ознакомиться с соглашением об использовании ПО.

Закон, запрещающий продавать смартфоны и компьютеры без предустановленного российского программного обеспечения, в декабре 2019 года подписал президент России Владимир Путин. Позже правительство утвердило перечень приложений.