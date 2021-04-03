Предустановленные российские приложения заподозрили в сливе данных за рубеж

Все российские приложения, по закону обязательные с 1 апреля к предустановке на смартфоны и планшеты, могут передавать данные пользователей за рубеж. К такому выводу пришли в АНО «Информационная культура», пишет «Коммерсантъ».

Эксперты выяснили, что все обязательные коммерческие приложения содержат скрытые программы, которые собирают сведения о пользователях. Эта информация впоследствии может быть передана как производителям устройств, так и IT-корпорациям для таргетирования рекламы.

Встроенных механизмов слежки не обнаружилось только в приложении платежной системы «Мир». Остальные сервисы, включая «Госуслуги», имеют аналитические механизмы Google AdMob, Facebook Ads и других компаний, пишет издание.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал газете, что формально собираемые данные являются обезличенными, однако идентифицировать их владельца технически возможно.

1 апреля в России вступил в силу закон об обязательной предварительной установке отечественного программного обеспечения (ПО) на все продаваемые на территории страны смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизоры с функцией SmartTV и ноутбуки, произведенные с начала 2021 года.

Перечень российских приложений, которые будут рекомендованы для предустановки на гаджеты, правительство утвердило в январе. В их число вошли приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения, президент России Владимир Путин подписал в декабре 2019 года.