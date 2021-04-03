В Минцифры высказались о сливе данных за рубеж предустановленными приложениями

Минцифры России исключило возможность слива предустановленными приложениями персональных данных россиян за рубеж иностранным компаниям. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, передает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что ПО загружается из магазинов приложений и соответствует требованиям безопасности и защиты персональных данных. «Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы», — высказались там.

Кроме того, отмечается, что в процессе установки приложений пользователь всегда может ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором, в частности, указаны сведения о передаче данных и распространении рекламы.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные АНО «Информационная культура» сообщил, что все российские приложения, по закону обязательные с 1 апреля к предустановке на смартфоны и планшеты, могут передавать данные пользователей за рубеж. Информацию якобы могут получать Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и другие зарубежные IT-корпорации.

1 апреля в России вступил в силу закон об обязательной предварительной установке отечественного ПО на все продаваемые на территории страны смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизоры с функцией SmartTV и ноутбуки, произведенные с начала 2021 года. В число таких программ вошли приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения, президент России Владимир Путин подписал в декабре 2019 года.