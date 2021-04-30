Россиян предупредили о дефиците автомобилей

Нехватка полупроводников может привести к дефициту на российском авторынке, предупредила газета «Известия». Издание напомнило, что из-за пандемии и падения спроса многие производители приостановили выпуск, так что теперь, когда спрос восстанавливается, полупроводников не хватает. Еще сильнее ситуацию усугубили снегопад в Техасе и пожар на территории одного из предприятий Renesas в Японии, крупнейшего обработчика кремниевых плат.

Хоть заводы и возобновили работу, производство микрочипов после восстановления промышленности не соответствует спросу, поскольку на создание одного полупроводника уходит до полугода. Причем автопром — не приоритетный заказчик, в первую очередь новые полупроводники поступают производителям смартфонов, игровых консолей и другой бытовой электроники. В такой ситуации автопроизводителям сейчас приходится сокращать производство.

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«Нехватка автомобильных микрочипов действительно влияет на рынок. К примеру, не хватает схем, которые управляют мультимедиа или пневмоподвеской — для автомобилей премиального сегмента данные опции крайне важны», — сказал директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский. По его прогнозам, проблема не решится до конца года. Каменский указал также, что дефицит автомобилей сохраняется. «Нехватку по некоторым позициям в разной степени фиксируем, например у Audi, BMW, Mercedes, Jaguar Land Rover, Cadillac, Chevrolet», — уточнил он.

По оценкам IHS Markit, из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство примерно миллиона автомобилей по всему миру, а спрос автопрома на чипы будет полностью удовлетворен не раньше второго полугодия 2021-го. По информации газеты «Коммерсантъ», в марте рынок легковых автомобилей и LCV в России мог снизиться в годовом выражении на шесть процентов. Одни из главных причин снижения продаж — снижение доступности машин и нехватка чипов.

В начале апреля российские власти опровергли информацию о дефиците автомобилей в стране. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, нехватка, спровоцированная пандемией коронавируса и логистическими сложностями, постепенно идет на спад.

В середине апреля о росте цен на машины заговорили автодилеры. Во втором квартале текущего года стоимость вырастет на 2-7 процентов. Среди причин — дефицит машин у продавцов и ожидаемое повышение ставки утилизационного сбора.