В России подскочили цены на подержанные машины. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру».

Так, пятилетний хэтчбек Kia Picanto на данный момент стоит в среднем на шесть процентов дороже, чем в 2017 году, когда был новым. Кроссовер Mazda CX-5 подорожал на пять процентов, по сравнению с ценой нового автомобиля пять лет назад, Renault Sandero, Toyota Hilux и Land Cruiser Prado — на четыре процента, а популярнейший Hyundai Creta — на два процента.

Заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом АО ABTODOM Владислав Хайновский отметил, что такая ситуация вызвана тем, что изменился подход к продажам. Так, в 2017 году на первом месте была погоня за покупателями, выполнение планов продаж импортеров и получение бонусов. Однако в 2020 году «продажи в минус» ушли в прошлое, этому способствовали рост курсов валют, повышение НДС и ставки утилизационного сбора.

Ранее сообщалось, что в марте в России подорожали автомобили 20 брендов. Среди отдельных моделей больше всего прибавил в цене Peugeot 408 (на 7,9 процента или на 100 тысяч рублей). Самые подорожавшие машины назвали эксперты Авто.ру. Среди автомобилей массового сегмента резко выросли в цене Skoda Suberb (плюс четыре процента или 108 тысяч) и JAC J7 (плюс 3,6 процента или 20-50 тысяч рублей). Чуть меньше прибавил Opel Vivaro (плюс 3,1 процента или 60 тысяч).