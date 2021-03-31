В России с апреля значительно подорожают машины

С апреля большинство автомобильных брендов значительно поднимут цены на некоторые популярные модели машин в России. Изменения коснутся и премиальных марок, и среднего ценового сегмента, пишет Autonews.

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Такая тенденция связана с падением курса рубля и повышением утилизационного сбора. Например, Volvo подорожает от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от модели. В Land Rover планируют повышение розничных цен на 3-5 процентов. Средний рост стоимости на BMW составит 3,8 процента.

Машин выпуска 2020 года практически не осталось, а спрос остается стабильным, отмечают игроки рынка. «Машины расходятся, как пирожки. Клиенты понимают, что через несколько дней попадут на лишние 50-60 тысяч рублей», — заявили изданию в дилерском центре Major Auto.

За первый квартал 2021 года автомобили подорожали на 2-8 процентов. Игроки рынка объясняли это дефицитом, который возник, в частности, из-за нехватки микросхем. По словам экспертов, к концу года авто могут стать дороже на 10-20 процентов в сравнении с началом года.

Правительство России планирует увеличить на 25 процентов утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили. В последний раз его повышали 1 января 2020 года. Тогда изменения в цене для легковых автомобилей были значительнее — от 46 до 145 процентов.