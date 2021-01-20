В России приготовились поднять цены на иномарки

Правительство России приготовилось увеличить на 25 процентов утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

Такое решение не повлияет на стоимость отечественных автомобилей, поскольку им повышение компенсируют, но поднимет цены на иномарки. Для легковушек ставка вырастет с 20 тысяч рублей до 25 тысяч, а для грузовиков — со 150 тысяч до 187,5 тысячи.

Материалы по теме Снизу постучали 2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией? Сорвали покровы Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году

Если новый автомобиль ввозит для личного пользования физлицо, то сбор не будет превышать 4,5 тысячи рублей. Для подержанных машин максимальная ставка составит 6,5 тысячи.

В пояснительной записке указано, что деньги, полученные от сбора, пойдут на льготы по кредитам и автолизинг. Также они позволят давать скидку на газомоторную технику.

В последний раз утильсбор повышали год назад, 1 января 2020-го. Тогда изменения для легковых автомобилей были значительнее — от 46 до 145 процентов. В феврале эксперты отмечали, что именно эта мера стала ключевым фактором для повышения цен. Среди других причин они называли ослабление курса национальной валюты и инфляцию.

Ранее сообщалось, что обвал рубля в 2020 году привел к подорожанию автомобилей на 2-5 процента. Некоторые дилеры пока распродают запасы машин, купленных по другим ценам, поэтому эксперты ожидают дальнейшего повышения.