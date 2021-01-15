В России подорожали самые популярные автомобили

«АвтоВАЗ» повысил стоимость автомобилей Lada в январе этого года в среднем на два процента (10-39 тысяч рублей), следует из расчетов ТАСС. Значительнее всего подорожала Lada Vesta, которая в 2020 году стала вторым по популярности автомобилем в России.

Материалы по теме Биток жив Главная криптовалюта планеты бьет все рекорды. Как долго биткоин будет дорожать? В собственном соку В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?

Lada Vesta универсал стала стоить больше на 31 тысячу рублей, а в версии Cross — на 39 тысяч. Цена Lada Vesta в кузове седан увеличилась на 20 тысяч рублей, а Lada Granta — на 10 тысяч рублей. Lada XRay выросла в стоимости на 10-19 тысяч рублей в зависимости от комплектации. В 2020 году «АвтоВАЗ» повышал цены на свои автомобили шесть раз, в среднем на 1-2 процента.

Модель Lada Granta в 2020 году стала самым продаваемым автомобилем в России. За год жители страны купили более 126 тысяч таких машин. На втором месте по популярности находится Lada Vesta. За 2020 год было продано 107 тысяч таких автомобилей.

Ранее стало известно, что продажи «АвтоВАЗ» в 2020 году сократились на 4,95 процента по сравнению с 2019 годом. Доля Lada на внутреннем рынке составила 21,5 процента по итогам года.