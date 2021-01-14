Назван самый популярный автомобиль в России

Модель Lada Granta в 2020 году стала самым продаваемым автомобилем в России. За год жители страны купили более 126 тысяч таких машин (на 7 процентов меньше по сравнению с 2019 годом). Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса.

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На втором месте по популярности оказалась Lada Vesta — за 2020 год было продано 107 тысяч таких автомобилей. На третье место организация поместила KIA Rio (88 тысяч проданных машин). В десятку также вошли Hyundai Creta (77,5 тысячи), Volkswagen Polo (58,5 тысячи), Hyundai Solaris (49 тысяч), Lada Largus VP (37 тысяч), Toyota RAV 4 (36,5 тысячи), Volkswagen Tiguan (почти 33 тысячи) и Renault Logan (32,6 тысячи).

В общей сложности в 2020 году в России продали 1,6 миллиона автомобилей, что на 9,1 процента меньше, чем годом ранее. Страна заняла четвертое место в Европе по показателю, уступив Германии, Франции и Великобритании. При этом Россия обогнала такие государства, как, например, Италия. В целом, в 2020 году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, заявил председатель комитета автопроизводителей ассоциации Томас Штэрцель.

Ранее сообщалось, что продажи «АвтоВАЗ» в 2020 году упали на 4,95 процента по сравнению с 2019 годом. Доля Lada на внутреннем рынке составила 21,5 процента по итогам года.