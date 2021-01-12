Продажи российского автогиганта упали

Продажи «АвтоВАЗ», включая экспорт, в 2020 году упали на 4,95 процента по сравнению с 2019 годом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные французского автоконцерна Renault.

Российский автогигант продал 383 983 автомобиля Lada и 9823 машины Chevrolet Niva в прошлом году. В России Renault является лидером с долей рынка в 30,1 процента. Однако продажи группы в стране упали на 5,5 процента, а рынок сократился на 9,2 процента, сказано в сообщении.

Доля Lada на российском рынке составила 21,5 процента по итогам года. Самыми популярными автомобилями бренда являются Granta и Vesta.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» откажется от введения четырехдневной недели с 1 января 2021 года и будет работать пять дней. Причиной такого решения стало наличие новых заказов на автомобили, а также необходимость восполнить запасы машин у дилеров. Концерн планировал ввести четырехдневную рабочую неделю из-за негативного прогноза по развитию российского авторынка.