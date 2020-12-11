Российский автогигант откажется от четырехдневки

«АвтоВАЗ» откажется от введения четырехдневной недели с 1 января 2021 года и будет работать пять дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Решение связано с наличием заказов на автомобили на первые месяцы следующего года благодаря мерам по поддержке отрасли, новым однократным заказам автомобилей для нужд медиков, а также необходимостью восполнить запасы машин у дилеров.

Российский автогигант отмечает также неопределенность по поводу развития рынка в 2021 году, он может сократиться относительно 2020 года. В случае негативного сценария «АвтоВАЗ» вернется к вопросу о введении четырехдневной рабочей недели, чтобы сохранить рабочие места.

Ранее «АвтоВАЗ» планировал ввести четырехдневную рабочую неделю на полгода из-за негативного прогноза по развитию российского авторынка. В режиме полной рабочей недели должна была остаться только одна производственная линия.

В августе производитель ввел на своих предприятиях рабочие субботы. Временный переход на шестидневку объяснялся огромным спросом. Компания исполняла крупный госзаказ на поставку 15 тысяч машин.