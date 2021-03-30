В России подорожали автомобили

Автомобили в России за первый квартал 2021 года подорожали на 2-8 процентов. При этом компании готовят новые повышения цен, сообщает «Коммерсантъ».

При этом уточняется, что не менялась стоимость только у люксовых марок авто, таких как Aston Martin, Ferrari, Maserati. Однако подорожал Mercedes, отразив инфляцию и изменение курса евро. Кроме того, на 7 процентов выросли цены на Audi, на 6-7 процентов подорожали автомобили Jeep, Fiat стал дороже на 5-6 процентов, а Infiniti — на 2-3 процента.

Поднялись цены и на российскую марку Lada. С начала года дилеры увеличивали стоимость автомобилей дважды — сначала на два процента, затем еще на два.

Владимир Мирошников, представитель дилерского центра «Рольф», отметил, что новым фактором роста цен стал дефицит машин, возникший, в частности, из-за нехватки микросхем.

По словам экспертов, к концу года авто могут стать дороже на 10-20 процентов в сравнении с началом года. Одним из факторов станет повышение ставки на утильсбор, хотя этот проект еще проходит согласование в правительстве.

Правительство России планирует увеличить на 25 процентов утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили. Как отмечается, такое решение не повлияет на стоимость отечественных автомобилей, но поднимет цены на иномарки. В последний раз утильсбор повышали 1 января 2020 года. Тогда изменения для легковых автомобилей были значительнее — от 46 до 145 процентов.