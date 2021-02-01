Производители подняли цены на машины в России

Автопроизводители Toyota, Lexus, Skoda и Kia решили с 1 февраля поднять цены на машины в России. Об этом пишет РБК.

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В среднем стоимость массовых моделей выросла на 10-30 тысяч рублей, а премиальных — более чем на 50 тысяч рублей. Компания Kia повысила цены на три модели (Ceed, Ceed SW, K5), однако снизила стоимость на Rio и Rio X. Toyota и Lexus подняли цены практически на весь модельный ряд, а Skoda переписала прайс-листы только на кроссовер Kodiaq.

Следующее подорожание прогнозируется экспертами в марте 2021 года. Правительство России планирует увеличить на 25 процентов утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили. Такое решение не повлияет на стоимость отечественных автомобилей, но поднимет цены на иномарки. В последний раз утильсбор повышали 1 января 2020 года. Тогда изменения для легковых автомобилей были значительнее — от 46 до 145 процентов.

В прошлом году обвал рубля привел к подорожанию автомобилей на 2-5 процентов. Модели экономкласса, в том числе Lada, тоже выросли в цене. Например, Granta и Vesta — на 2,5 процента (11 тысяч рублей) и 3,8 процента (23 тысячи) соответственно. Некоторые дилеры пока распродают запасы машин, купленных по другим ценам, поэтому эксперты ожидают дальнейшего повышения.