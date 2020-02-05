Автомобильный рынок в России упадет

В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов. Об этом сообщил председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК. Он отметил, что стоимость автомобилей также вырастет на 2-3 процента.

Такую динамику Павлович объяснил ростом утилизационного сбора. «В итоге есть шанс получить больший прирост в ценах, чем в предыдущие годы», — заключил он.

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С начала текущего года цены на новые автомобили в России взлетели на 2-6 процентов. Причиной подорожания назвали повышение утилизационного сбора в среднем на 110 процентов, однако подорожали и автомобили российского производства, которые эти сборы компенсируют. Отмечалось, что в январе и феврале покупатели могут успеть купить автомобиль по старой цене, а пересмотр стоимости еще не закончен. В частности, локальные производители пока не подсчитали убытки от новых правил компенсации утильсбора.

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