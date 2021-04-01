Названы самые подорожавшие машины в России

В марте в России подорожали автомобили 20 брендов. Среди отдельных моделей больше всего прибавил в цене Peugeot 408 (на 7,9 процента или на 100 тысяч рублей). Самые подорожавшие машины назвали эксперты Авто.ру (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Среди автомобилей массового сегмента резко выросли в цене Skoda Suberb (плюс четыре процента или 108 тысяч) и JAC J7 (плюс 3,6 процента или 20-50 тысяч рублей). Чуть меньше прибавил Opel Vivaro (плюс 3,1 процента или 60 тысяч).

В рублевом эквиваленте больше всего подорожал Posche Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid (на 660 тысяч). Также на 163-165 тысяч рублей стали дороже некоторые модификации Skoda Kodiaq (кроссоверы в комплектациях Laurin & Klement, Scout и Sportline). За три месяца цены на новые автомобили выросли в среднем на 2,5 процента. Сильнее всего подорожали Audi (плюс 6,4 процента) и Genesis (плюс 6,3).

Ранее игроки рынка предупреждали, что с апреля большинство автомобильных брендов значительно поднимут цены на некоторые популярные модели машин в России. Изменения коснутся и премиальных марок, и среднего ценового сегмента.

Это связано с падением курса рубля и повышением утилизационного сбора. За первый квартал 2021 года автомобили подорожали на 2-8 процентов. Игроки рынка объясняли это дефицитом, который возник, в частности, из-за нехватки микросхем.