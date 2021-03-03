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Производство машин в России оказалось под угрозой

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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва »

В России производство машин оказалось под угрозой из-за общемирового дефицита микросхем, сообщает газета «Коммерсантъ». Пока что отечественные заводы не снижают выпуск, покрывая нехватку компонентов из складских запасов.

Дефицит коснулся тех микросхем, которые необходимы для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем и других.

Ссылаясь на участников рынка, издание объясняет, что дефицит связан с тем, что весной 2020 года на фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а сейчас отрасль оказалась просто не готова к резкому восстановлению объемов. Причем проблемы могут затянуться не менее чем на полгода, а без модулей с чипами автомобили не смогут попасть на российский рынок.

О сложностях уже сообщили в «Сантэл Навигации», которая поставляет приборы ЭРА-ГЛОНАСС СП Daimler и КамАЗа, Ford Otosan, Isuzu, Chery, «Белджи» и другим автопроизводителям.

Как рассказал гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик, на производство микросхем уходит в среднем полгода. Сначала выращиваются кремниевые кристаллы, а учитывая специфику их создания, это делают нечасто, но большими партиями. Часть кристаллов потом устанавливают в корпуса, а остальное лежит на складах. «Сейчас у производителей чипов на складах кристаллов нет», — сказал Горелик.

По оценкам IHS Markit, из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство около миллиона автомобилей по всему миру, а полностью удовлетворить спрос автопрома на чипы получится не раньше второго полугодия 2021-го.

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