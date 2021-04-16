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Россиян предупредили о росте цен на автомобили

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Автомобильные дилеры предупредили россиян о росте цен на машины. Во втором квартале текущего года стоимость вырастет на 2-7 процентов. Об этом пишет РИА Новости.

Среди причин — дефицит машин у продавцов и ожидаемое повышение ставки утилизационного сбора. «Ключевыми причинами повышения цен являются их индексация, динамика курса валют и общий тренд на рост стоимости новых автомобилей», — объяснил директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский.

Вслед за новыми машинами будут дорожать и автомобили с пробегом. «В то же время на вторичном рынке нет дефицита, а бюджет покупки — ниже. Мы прогнозируем, что часть покупателей, которые раньше рассматривали приобретение нового автомобиля, могут сделать выбор в пользу автомобиля с пробегом», — считает директор по развитию дилера «Рольф» Владимир Мирошников.

Повышение цен уже было в начале апреля. В частности, Volvo подорожал от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от модели. В Land Rover было повышение розничных цен на 3-5 процентов, а средний рост стоимости на BMW составил 3,8 процента.

Также в России подскочили цены на подержанные автомобили. Например, пятилетний хэтчбек Kia Picanto на данный момент стоит в среднем на шесть процентов дороже, чем в 2017 году, когда был новым. Кроссовер Mazda CX-5 подорожал на пять процентов, по сравнению с ценой нового автомобиля пять лет назад, Renault Sandero, Toyota Hilux и Land Cruiser Prado — на четыре процента, а популярнейший Hyundai Creta — на два процента.

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