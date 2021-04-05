Российские власти отринули дефицит автомобилей

Российские власти отринули информацию о дефиците автомобилей в стране. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, нехватка, спровоцированная пандемией коронавируса и логистическими сложностями, постепенно идет на спад. Слова министра приводит «Интерфакс».

«Говорить о том, что есть какой-то дефицит, неправильно. По каким-то моделям, по каким-то категориям автомобилей всегда бывает, условно говоря, повышенный спрос», — сказал Мантуров. Он указал, что это «штатная ситуация».

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С другой стороны, по информации газеты «Коммерсантъ», в марте рынок легковых автомобилей и LCV в России мог снизиться в годовом выражении на 6 процентов. Одни из главных причин снижения продаж — снижение доступности машин и нехватка чипов. Участники рынка также прогнозируют падение спроса в ближайшем будущем, поскольку покупатели в массовом сегменте начинают отказываться от покупок из-за роста цен.

По оценкам IHS Markit, из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство около миллиона автомобилей по всему миру, а полностью удовлетворить спрос автопрома на чипы получится не раньше второго полугодия 2021-го. Ранее игроки рынка предупреждали, что с апреля большинство автомобильных брендов значительно поднимут цены на некоторые популярные модели машин в России. Изменения коснутся и премиальных марок, и среднего ценового сегмента. Это связано с падением курса рубля и повышением утилизационного сбора.