В России предсказали дефицит иномарок

В России может возникнуть дефицит иностранных автомобилей, пишут «Известия». Такую перспективу предсказал опрошенный изданием основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Бизнесмен предупредил, что иностранные производители могут отказаться от пополнения своего модельного ряда в России из-за планируемого повышения утилизационного сбора. Таким образом, отечественный рынок может лишиться как минимум некоторых новых иномарок.

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С инициативой повышения утилизационного сбора выступает Минпромторг. По задумке ведомства, он должен вырасти на 25 процентов — с 20 до 25 тысяч рублей для легковых автомобилей и со 150 до 187,5 тысячи для грузовых.

По словам Мигаля, такая мера может привести к подорожанию иномарок примерно на 70 тысяч рублей. Это коснется даже тех моделей, сборка которых локализована в России, поскольку они зависят от иностранных комплектующих. «Автоконцерны просто не захотят заводить на наш рынок новые модели из-за повышенных пошлин», — отметил предприниматель.

При этом опрошенные изданием автопроизводители заявили, что пока не планируют сокращать модельные линейки, представленные в России.