В России упали продажи мaшин

Продажи новых автомобилей в России упали на 4,2 процента в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

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Россияне купили на 4156 машин меньше, чем год назад (всего 95 213 автомобилей). Рынок сокращается второй месяц подряд после трех месяцев роста. В феврале и марте продажи будут увеличиваться, уверены эксперты. На первом месте за январь по реализации машин находится «АвтоВАЗ». Самой популярной моделью оказалась KIA Rio, за ней идет Lada Granta и Lada Vesta. В первой пятерке также — Creta и Solaris.

Автопроизводители Toyota, Lexus, Skoda и Kia решили с 1 февраля 2021 года поднять цены на машины в России. В среднем стоимость массовых моделей выросла на 10-30 тысяч рублей, а премиальных — более чем на 50 тысяч рублей. Следующее подорожание прогнозируется экспертами в марте 2021 года.

Правительство России планирует увеличить на 25 процентов утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили. Такое решение не повлияет на стоимость отечественных автомобилей, но поднимет цены на иномарки. В прошлом году обвал рубля привел к подорожанию автомобилей на 2-5 процентов.