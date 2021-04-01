В России начался дефицит велосипедов

Российские продавцы велосипедов столкнулись с нехваткой товара. Дефицит начался как по иностранным моделям, так и по отечественным, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов и участников рынка.

По словам гендиректора магазина CityCycle Владимира Лосинского, по некоторым импортным маркам не хватает 70 процентов от каталога, при этом те, что продаются, в среднем выросли в цене на 10-12 процентов. Представитель производителя велосипедов Forward Михаил Невелев отметил, что многие модели подорожали на 35 процентов.

Еще один источник издания говорит, что сокращение ассортимента наблюдается почти у всех брендов. Например, российский Stels в прошлом сезоне предлагал более 500 наименований, в этом их количество стало менее ста.

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Иностранные производители ввели квоты для стран и рынков, сроки поставки сдвинуты примерно на квартал. Многие велосипеды из массового сегмента поступят в продажу только в июне-июле, если не позже, а в марте их купить не получится.

Одной из причин такой ситуации стала пандемия коронавируса. Из-за остановки производств предприятия не смогли произвести достаточно товара, а кроме того, в мире вырос спрос на этот вид транспорта, позволяющий избежать контакта с людьми. Кроме того, в России спрос спровоцировали службы доставки, курьеры которых часто используют велосипеды.

Помимо готовых изделий, выросли цены и на комплектующие. Год назад из Китая можно было заказать единицу оборудования за пять долларов, а в этом году она обойдется в 35 долларов. Большая часть роста стоимости связана с логистикой.

Ранее сообщалось, что причиной подорожания автомобилей в России стал дефицит комплектующих. В первом квартале года рост цен составил 2-8 процента. Дефицитом объясняют и ожидающееся увеличение цен на 20 процентов на электронику.