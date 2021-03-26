Россиян призвали готовиться к значительному росту цен на электронику

C апреля цены на электронику в России могут вырасти до 20 процентов. К этому призвали готовиться игроки рынка, пишет ТАСС.
Грядущее значительное повышение цен объясняется подорожанием логистики и дефицитом комплектующих. Ситуация с ними не стабилизируется до конца года, прогнозируют эксперты. Дополнительное давление оказывает колебание курса валют. Во второй половине марта было зафиксировано подорожание смартфонов, особенно в среднем ценовом сегменте.
Производители уже отгружают на 30-50 процентов меньше товаров, чем до начала пандемии. Дистрибьюторы ожидают дефицита телевизоров при росте цен на них на 5-10 процентов. Мониторы с диагональю 22-24 дюйма уже подорожали на 10-20 процентов. Производители предлагают заказывать товар на сентябрь по ценам на 30-50 процентов выше прошлогодних.
Ранее издатели предупредили о риске резкого подорожания книг в России из-за дефицита офсетной бумаги. Их стоимость может вырасти на 20 процентов. По прогнозам игроков рынка, пиковых значений дефицит достигнет к лету этого года.
Россиянам придется покупать по более высоким ценам и вещи. Подорожание одежды, обуви и аксессуаров объясняется ростом стоимости материалов: с начала 2021 года цена хлопка увеличилась на 30-35 процентов, других материалов — на 20 процентов.