Россиянам придется дороже покупать летнюю одежду

Жителям России придется дороже покупать вещи на летний и осенний сезоны. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова представителей ретейлеров.

Согласно материалу, подорожание одежды, обуви и аксессуаров на российском рынке объясняется ростом стоимости материалов: с начала 2021 года цена хлопка увеличилась на 30-35 процентов, а других материалов — на 20 процентов. Специалисты связывают рост закупочной стоимости тканей с курсом доллара, который постоянно меняется.

«Во избежании кассового разрыва поставщики поднимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать», — поясняет создатель бренда Dorogobogato Семен Пименов. При этом отмечается, что повышать цены продавцы будут постепенно.

Помимо этого сообщается, что у ретейлеров также выросли издержки на логистику и расходы, направленные на увеличение оплаты труда.

В январе стало известно, что россияне утратили желание ходить в магазины одежды. По информации исследования Fashion Consulting Group (FCG), за 2020 год российский рынок модной одежды сократился на 25 процентов по сравнению с 2019 годом, его объем составил 1,71 триллиона рублей.